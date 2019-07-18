Kadın'ın minik Nisan'ı Kübra Süzgün mahkemelik oldu! 30 bin liralık tazminat davası

Yayınlandığı 64. bölümüyle sezon finali yapan Kadın dizisinin sevilen küçük oyuncusu Kübra Süzgün, henüz 10 yaşında olmasına rağmen mahkemelik oldu. Süzgün, 4 yıl önce marka yüzü olduğu beyaz eşya şirketine dava açtı.