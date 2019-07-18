Kadın'ın minik Nisan'ı Kübra Süzgün mahkemelik oldu! 30 bin liralık tazminat davası
Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisinde 'Nisan' karakterine hayat veren 10 yaşındaki Kübra Süzgün, bir beyaz eşya şirketine tazminat davası açtı.
Yayınlandığı 64. bölümüyle sezon finali yapan Kadın dizisinin sevilen küçük oyuncusu Kübra Süzgün, henüz 10 yaşında olmasına rağmen mahkemelik oldu. Süzgün, 4 yıl önce marka yüzü olduğu beyaz eşya şirketine dava açtı.
Süzgün, ünlü bir beyaz eşya firmasına, görüntülerini anlaşmaları sona erdikten sonra izinsiz kullandığı iddiasıyla 30 bin TL’lik tazminat davası açtı. Dilekçede, “Şirket, görüntüleri anlaşma gereği 6 aylığına kullanacaktı. Ancak izinsiz olarak kullanmaya devam etmektedir” denildi.
Teklif yağıyor: Öte yandan Kadın dizisinde canlandırdığı karakterle Altın Kelebek ödül töreninde en iyi çocuk oyuncu ödülü alan Kübra Süzgün'e, birçok film ve reklam teklifinin gelme devam ettiği öğrenildi.
Peki 10 yaşında adını tüm Türkiyeye duyurmayı başaran Kübra Süzgün kimdir?: Kübra Süzgün 26 Haziran 2009 yılında İstanbul’da doğmuştur.