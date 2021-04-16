Kadını havada nasıl durduruyor? Maskeli sihirbaz bir sırrını daha açıkladı!
Geçtiğimiz günlerde havuzdaki su üzerinde yürüme sırrını açıklayan Breaking Magician's isimli maskeli sihirbaz, bir sırrını daha açıkladı.
Şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbazın gösterileri büyük ilgi görüyor.
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İşte, maskeli sihirbazın sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar.
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Maskeli Sihirbaz, yeni gösterisinde, görünür bir destek olmadan, tahta üzerinde bir kadını havada durdurmayı başarıyor. Peki bunu yapmayı nasıl başarıyor?
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Gösteriyi dikkatlice izleyin hilenin ne kadar basit olduğunu anlayacaksınız...
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