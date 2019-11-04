Kadın'daki paspal Ceyda Gökçe Eyüpoğlu gerçek haliyle yıktı geçti

Fox ekranlarının en çok izlenen dizilerinin başında gelen Kadın, 3 sezona bomba gibi girdi. İzleyicinin sabırsızlıkla beklediği dizi yeni oyuncuları ve senaryosu ile ekran macerasına tam gaz devam ediyor. Reyting listelerinde de zirvedeki yerini koruyan dizinin oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor.