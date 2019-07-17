Kadın üniversitesi çalışmasına imzalı tepki

Derneğin Güzelbahçe Şube Başkanı Mesude Öney ise, "Bilimsel eğitim, kadınlar ya da erkekler için değil geleceğimiz olan tüm gençlerimiz için gereklidir. Cumhuriyet devrimlerinin ışığında karma eğitim ile özgür ve eşit bireyler yetiştirildi