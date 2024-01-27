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Kadın taksici, İzmir sokaklarında geceleri direksiyon sallıyor!

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Kadın taksici, İzmir sokaklarında geceleri direksiyon sallıyor!

İzmir'in Buca ilçesinde taksi şoförlüğü yapan bir çocuk annesi Tuğba Bozkurt, geceleri direksiyon başına geçerek ekmeğini kazanıyor.

Kadın taksici, İzmir sokaklarında geceleri direksiyon sallıyor!

Konak ilçesindeki Bit Pazarı'nda 2019'da lokanta açan 40 yaşındaki Tuğba Bozkurt, Kovid-19 salgını döneminde işlerinin azalması nedeniyle iş yerini kapattı.

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Kadın taksici, İzmir sokaklarında geceleri direksiyon sallıyor!

17 yaşındaki oğluyla yaşayan Bozkurt, geçimini sağlamak için sahildeki balıkçılara, belirli bir süre gece çalışan taksicilere ve polislere çay sattı.

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Kadın taksici, İzmir sokaklarında geceleri direksiyon sallıyor!

Taksicilerin çaylarını rahat içmesi için araçlarını sıraya sokan, park etmelerine yardım eden Bozkurt, şoförlerin dikkatini çekti.

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Kadın taksici, İzmir sokaklarında geceleri direksiyon sallıyor!

Taksicilerin "Bizim kız" diye hitap ettiği Tuğba Bozkurt, teklif üzerine belgelerini tamamlayarak taksicilik yapmaya başladı.

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