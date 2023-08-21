Kadın iç çamaşırı giydirip internete yüklediler o kişi bakın kim çıktı?

Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi ev hanımı Zeynep Yıldırım (47), 7 sene önce oğlu cezaevine girince ona avukat tutmak için para arayışına girdi. Yıldırım, evde otururken eşi Mustafa’nın (50) uzaktan tanıdığı V.A. (34) eve geldi ve ‘Abla sen hiç merak etme. Benim tanıdıklarım var sana kredi kartı çıkartırım. Oğlunu da cezaevinden çıkartırız’ dedi. Bunun üzerine kadın, ‘Ben çalışmıyorum, bir gelirim yok? Banka nasıl kart versin’ deyince, ‘Abla hallederiz biz. Mersin’deki banka şubesine gideceğiz’ yanıtını aldı. Oğlunu cezaevinden kurtarmak için başka çare bulamayan Zeynep Yıldırım, V.A. ile birlikte Mersin’e gitti. Okuma ve yazması olmayan kadın, burada özel bir bankanın şubesinde V.A.’nın tanıdığı banka personelinin de yardımıyla iddiaya göre sadece imza attı ve kredi kartına başvuru yaptı.