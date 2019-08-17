Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci bikinili yakalanınca bakın ne yaptı
FOX Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın başrolü Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Yamantürk ile Bodrum'da objektiflere yakalanınca bakın ne yaptı
Kadın dizisindeki başarılı oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bıraktıran güzel oyuncu Özge Özpirinçci, Biz Böyleyiz filminin çekimlerini tamamladıktan sonra New York’a gitmişti. Yurt dışı gezisinden dönen Özpirinçci, soluğu Bodrum'da aldı.
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33 yaşındaki Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk önceki gün Bodrum'da bir beach'te görüntülendi.
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Sporla arasının iyi olduğu bilinen güzel oyuncunun fit vücudu ise dikkat çekti.
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Kendisini çeken basın mensuplarını fark edince saklanmak yerine gülümseyerek el sallayan Özpirinçci’nin neşeli hali objektife de yansıdı.
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