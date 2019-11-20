Kadın dizisinin sevilen oyuncusu projeden ayrıldığını resmen duyurdu

Veda mesajı: "Bu bölüm, ‘Hatice Sarıkadı’ karakterinin yer aldığı son bölüm. Bir serüvenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bütün iş arkadaşlarımla, iyi bir ekip olmanın tadına varmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Siz saygıdeğer izleyicilerimize ayrıca sonsuz sevgilerimi sunuyorum."