Kadın dizisinin sevilen oyuncusu projeden ayrıldığını resmen duyurdu
Yayınlandığı 73. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitleyen Kadın dizisinin sevilen oyuncusu, projeden 'tamamen' ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Başrollerinde Özge Özpirinççi, Seray Kaya ve Feyyaz Duman'ın bulunduğu Kadın dizisinin yayınlanan son bölümünde yeni bir gelişme yaşandı. 65. bölümde diziye veda eden Bennu Yıldırımlar, dizinin 19 Kasım akşamı yayınlanan bölümü, 'Hatice Sarıkadı' karakterinin yer aldığı son bölüm olarak duyurdu.
73. bölümün geçtiğimiz akşam yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bennu Yıldırımlar, projeden 'tamamen' ayrıldığını resmen duyurdu. Yıldırımlar, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:
Veda mesajı: "Bu bölüm, ‘Hatice Sarıkadı’ karakterinin yer aldığı son bölüm. Bir serüvenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bütün iş arkadaşlarımla, iyi bir ekip olmanın tadına varmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Siz saygıdeğer izleyicilerimize ayrıca sonsuz sevgilerimi sunuyorum."
Peki Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşındadır?
Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Erenköy Kız Lisesini 1986 yılında bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.