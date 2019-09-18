Kadın dizisinin Sarp'ı Caner Cindoruk ayrılığı böyle duyurdu Selin Şekerci aşkı bitti
Kadın dizisinin Sarp'ı Caner Cindoruk, sevgilisi Selin Şekerci ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
FOX Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'da Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk, 'Best Of City Şehrin Enleri' ödül törenine katıldı. Kadın dizisinin tüyleri diken diken yapan fragmanının ardından herkes ne zaman ekranlarda yeniden göreceğini merak ederken müjde Cindoruk'tan geldi.
Caner Cindoruk, Kadın dizisinin yakın zamanda yeniden ekranlarda olacağının müjdesini, ''İyi gidiyor, başladı çalışmalarımız. Yakında zaten görmeye başlayacaksınız'' sözleriyle duyurdu.
Cindoruk'a sosyal medya hesabından fotoğraflarını kaldırdığı sevgilisi Selin Şekerci ile ayrılık iddiaları sorulunca ise kaçamak cevaplar vermek yerine, ''İlişkimizi noktaladık ama arkadaşlığımız baki'' diyerek ayrılık iddialarını doğruladı.
Selin Şekerci ve Caner Cindoruk, sosyal medyadan hayranlarına aşklarını bu fotoğraf ile duyurmuştu ki bu aşk da uzun sürmedi.