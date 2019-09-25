Kadın dizisinde kimin öldüğü ortaya çıktı! İşte yayın tarihi ve yeni fragmanı
Kadın dizisinin 3. sezon 2. fragmanı yayınlandı. Sezon finalinde hayatını kaybederek diziden ayrılan karakter belli oldu.
Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kadın, yeni sezonuyla bomba gibi geliyor. 65. yeni bölümüyle haftaya salı yani 1 Ekim'de yayınlanacak olan Kadın dizisi için çok çarpıcı ikinci fragman geldi ve büyük sır ortaya çıktı.
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Sezon finalinde Arif'in kullandığı arabaya bir kamyon çarpmıştı. Kazada kimin öldüğü ise seyircilerin kafasını karıştırmıştı.
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Kadın yeni sezon fragmanında ise diziye veda eden ismin Bennu Yıldırımlar olduğu ortaya çıktı.
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Bahar'ın annesi Hatice trafik kazasında ölürken, acı haberi duyan eşi ise büyük bir şok yaşıyor.
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