Kadın dizisinde kim vuruldu sezon ortasında ayrılık!

FOX'un salı akşamları seyirciyi ekrana kilitleyen dizisi Kadın 3 sezondur ekran macerasına devam ediyor. Kadrosuna Hümeyra, Hakan Kurtaş, Sinan Helvacı gibi isimleri katan Kadın heyecan dolu son bölümü ile sosyal medyanın dün akşam en çok konuşulanı oldu.