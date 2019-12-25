Kadın dizisinde kim vuruldu sezon ortasında ayrılık!
Kadın FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisi. Yeni sezonda iki önemli oyuncu ile yolları ayırsa da kısa sürede seyirciyi yeniden kazandı. Kadın'da 77. son bölümde patlayan silah ise başrol oyuncularından biri gidiyor mu dedirtti. Peki Kadın 78. bölümde neler olacak?
FOX'un salı akşamları seyirciyi ekrana kilitleyen dizisi Kadın 3 sezondur ekran macerasına devam ediyor. Kadrosuna Hümeyra, Hakan Kurtaş, Sinan Helvacı gibi isimleri katan Kadın heyecan dolu son bölümü ile sosyal medyanın dün akşam en çok konuşulanı oldu.
Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın diziden ayrılması seyirciyi kızdırsa da dizi kısa sürede eski seyircisini yeniden ekrana bağladı. Reyting listelerinde de eski yerine kavuşan dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde ise büyük olay çıktı.
Dizinin sıkı takipçileri geçen hafta Bahar ve Arif'in silahı denize attığını düşünürken Şirin'in aslında silahı sakladığını öğrendi. Dün akşam ekranan gelecek 77. yeni bölümde ise Bahar'ın ölen eşi Sarp'a ait silah patladı ve o sahnede dizi bitti
Yılbaşı akşamına hazırlık yapan Bahar, Arif, Ceyda ve Enver tüm hazırlıklar bitmişken Enver'in mutsuz olduğunu anladı. Enver'in mutsuzluğunun sebebi ise türlü entrikalar ile herkesi birbirine düşüren kızı Şirin'in yılbaşı akşamı tek başına olmasıydı.