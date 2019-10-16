Kadın dizisinde izleyiciyi çıldırtan ayrılık başrol oyuncusu resmen açıklayıp veda etti
Fox TV'de yeni sezona bomba gibi başlayan Kadın'ın önceki akşam yayınlanan son bölümü heyecanla izlenirken, dizinin sevilen başrol oyuncusu sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.
Kadın'ın 15 Ekim Salı akşamı yayınlanan 67. bölümü yine izleyenlerini ekran başına kilitledi. Son bölümde Sarp'ın aniden fenalaşması Bahar'ı çileden çıkarırken, Bahar'ın çaresiz isyanı izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Dizide Sarp'ın ölüp ölmeyeceği belli olmamışken ve önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümün fragmanında da herhangi bir sonuç ortaya çıkmazken, Sarp'ı canlandıran Caner Cindoruk, Twitter hesabından flaş bir paylaşıma imza attı.
Veda mesajı yayınladı: Caner Cindoruk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
- Bir karakterle tanışırsın, ona ruh verirsin, bir süre onunla yaşarsın, sonra bi gün hikayen biter. 'Sarp Çeşmeli' hatırımda güzel bi yerde duracak hep. Bu karakterin oluşmasında, icrasında emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz teşekkürler"
Kimilerinden tepki çekti: Caner Cindoruk'un bu paylaşımı dizinin izleyenlerine büyük bir şok yaşatırken, Sarp'la Bahar'ın barışmasının ardından böyle bir ayrılığın gerçekleşmesi de tepki çekti.