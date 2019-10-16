Kadın dizisinde izleyiciyi çıldırtan ayrılık başrol oyuncusu resmen açıklayıp veda etti

Veda mesajı yayınladı: Caner Cindoruk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

- Bir karakterle tanışırsın, ona ruh verirsin, bir süre onunla yaşarsın, sonra bi gün hikayen biter. 'Sarp Çeşmeli' hatırımda güzel bi yerde duracak hep. Bu karakterin oluşmasında, icrasında emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz teşekkürler"