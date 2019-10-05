Kadın dizisinde Bennu Yıldırımlar'dan sonra bir ayrılık daha mı? Arif'in büyük pişmanlığı
Kadın dizisinde Bennu Yıldırımlar'ın son bölümde ayrılmasının ardından yeni fragman ile Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk'un da diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.
Başrollerinde Özge Özpirinççi, Seray Kaya, Caner Cindoruk ve Feyyaz Duman'ın bulunduğu Kadın dizisi 65. bölümüyle aylar sonra izleyicisine kavuştu. Böylelikle sezon finali bölümünde gerçekleşen kazada kimin hayatını kaybettiği de ortaya çıkmış oldu.
Arif'in kullandığı araca bir kamyonun çarpması sonucunda Hatice ve Sarp ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahar ve Şirin'in annesi olan Hatice hayatını kaybetti. Böylelikle Hatice karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar, diziye veda etti.
Kadın 66. yeni bölümünde ise, kaza yapan aracı kullanan Arif'in pişmanlığı ve gözyaşları içinde itirafları dikkat çekiyor.
Hatice'nin ölüm haberini alan eşi Enver ile kızları Bahar ve Şirin yıkılıyor. Anne acısı yaşayan Bahar ve Şirin ilk defa yakınlaşıyor. Kadın'da Bahar ve kardeşi Şirin arasında ise ilk defa yakınlaşma yaşanacak.