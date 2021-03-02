'Kadın başlarına bu işi yönetemezler' diye dedikodu yaptılar! Şimdi para basıyor
Melike Alpay Özmen, genç yaşta ailesinin mermer şirketinin başına geçti. 'Kadın başlarına bu işi yönetemezler' diyerek Özmen'in arkasından dedikodular yapıldı. Genç kadının asıl ağırına giden ise bakın ne oldu.
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2014 yılında mezun olan Özmen, İstanbul'da bir hukuk bürosunda stajını yaptıktan sonra mesleğine bu kentte devam etti. Galatasaray Üniversitesinde ekonomi hukuku alanında yüksek lisansını da tamamlayan Özmen, bazı kurumsal firmaların hukuk işlerinde görev aldı.
Genç avukat, 2017'nin Şubat ayında, Muğla'nın Yatağan ilçesinde mermer sektöründe faaliyet gösteren babası Gökhan Alpay'ı (55) geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetti.
İki kız kardeşi bulunan Özmen, babasının ölümünden sonra avukatlığa ara verip 260 çalışanı bulunan firmanın başına geçti.
Kendini bir anda maden ocağında bulan ve kısa sürede işlere adapte olan genç girişimci, firmayı daha da büyütmek için kollarını sıvadı.