Kadıköy'ü istila ettiler 10'uncu kata kadar çıkıyorlar
KADIKÖY'de tırtıllar parklarda ağaçları sardı. Tırtıllar bazı binaların cephelerinde de görülmeye başladı. Kadıköy Belediyesi yetkilileri, tırtılların İstanbul'un Anadolu Yakası'nda birçok yerde görüldüğünü belirterek biyolojik mücadele başlatıldığını söylediler.
Tırtıllar en çok Kadıköy'de 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 19 Mayıs Parkı'nda görüldü. Ağaçları saran tırtılların çokluğu çevre sakinlerini huzursuz etti. Bir çevre sakini tırtılların aynı bölgede geçen yıl da parkı sardığını hatırlatarak, şunları söyledi:
Simsiyah oluyor evin duvarları, 10'uncu kata kadar çıkıyorlar: "Geçen sene çok mücadele ettik. Evin içine dahi girecekti gerçekten. Bir gün camı açtım, duvarlar simsiyahtı. Ne olduğunu anlayamadım. Fotoğrafını çektim, internetten araştırdım. Tırtıl olduğunu öğrendim. Defalarca belediyeye telefon açtık. Nihayet geldiler, ilaçladılar. Ama hemen kaybolmuyor. Duvarları ilaçlamıyorlar, ağaçları ilaçlıyorlar. 1 ay sonra tamamen kesildi. Çok muzdaribiz. Ağaçları yok ediyor. Henüz görmedim ama bütün ağaçlar sararmış durumda. Diğer ağaçlar da bu parktaki ağaçlarda sararma başlamış. Bunun mücadelesini istiyoruz. Bu yıl hiç görmedim, bu yüzden tel yaptırdım camlarıma bu sene çıkarsa diye. Simsiyah oluyor evin duvarları, 10'uncu kata kadar çıkıyorlar."
Bir başka çevre sakini de tırtılları oturduğu binanın dış duvarında gördüğünü belirterek, "5-6 tanesini attım" diyerek, önlem alınmasını istedi.
Tırtıllar çoğalacak: Parktaki sahipsiz hayvanları besleyen Rauf Tankal ise, " Bizim 19 Mayıs Mahallesi Parkı'nın canlılarıyla uğraşıyorum. Benim de evde köpeğim var. Onları sık sık çıkarıyoruz parkımıza. Burası İstanbul'un en güzel parklarından biri. Burası çocukların ve büyüklerin dinlence alanı olarak çok güzel bir yer. Tırtılların ağaçlardan kaynaklı bir yumurtlama dönemi var. Şu anda tırtıllarımız çok fazla. Daha çok çoğalacak. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü kedi ve köpeklerin anormal şekilde hastalanmalarına neden oluyorlar" dedi.