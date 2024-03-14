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Kadıköy'de su dolan inşaat sahasını "Google Maps" göl olarak gösteriyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kadıköy'de su dolan inşaat sahasını "Google Maps" göl olarak gösteriyor

İstanbul Kadıköy'de bir inşaat sahasında biriken su, Google Maps'te göl olarak gösterildi. Yaşanan durum ise sosyal medyada hayretle karşılandı.

Kadıköy'de su dolan inşaat sahasını "Google Maps" göl olarak gösteriyor

Kadıköy'de bulunan bir arsada 5 yıl önce başlayan inşaat, temel kazısının tamamlanmasının ardından durdu. 

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Kadıköy'de su dolan inşaat sahasını "Google Maps" göl olarak gösteriyor

Aradan geçen zaman içerisinde, temel çukuru su ile dolarak adeta göle döndü.

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Kadıköy'de su dolan inşaat sahasını "Google Maps" göl olarak gösteriyor

Haritaları güncelleyen Google Maps uygulamasında su dolu çukur, göl olarak algılandı. Çukur dron ile görüntülendi.

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Kadıköy'de su dolan inşaat sahasını "Google Maps" göl olarak gösteriyor
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