Kadıköy'de satılan dondurmanın topu 100 lira! Şeker yerine bakın ne kullanılıyor
Yaz aylarında tatil mekanlarında bulunan işletmelerin fiyatları yüksek tutması tartışılırken, İstanbul'da bir dondurmacının dudak uçuklatan fiyata dondurma satması eleştiri aldı.
Şeker yerine Anzer balı kullanılarak yapılan dondurmanın bir topu 100 liradan satılıyor. Ayrıca bu dondurmanın içinde İran safranı da bulunuyor. Yapımında kullanılan malzemeler nedeniyle fiyatı dudak uçuklatan dondurma, koyun sütüyle hazırlanıyor.
Şeker yerine Anzer balı ile tatlandırılan dondurmayı pahalı yapan ise içinde bulunan İran safranı. Fiyatıyla dikkat çeken dondurmanın bir topu 100 lira, kilogram fiyatı ise 2 bin 500 liradan satılıyor.
Dondurma dükkanının sahibi Erhan Osmanoğlu hazırladığı bu özel dondurmaya ilginin olduğunu belirterek, "Bu dondurma spesifik bir dondurma. Topu 100 lira. Biraz pahalı." dedi. Konuşmasına devam eden Osmanoğlu, şu açıklamalarda bulundu;
Hayır kurumlarına bağışlanıyor: Dondurmayı kişiye özel yaptığını söyleyen Osmanoğlu, "Buradan elde ettiğimiz karı da, kar amacı gütmeden direk hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Zaman zaman tabi ki ilgi var. Ve enfes bir tada sahip, yiyen biliyor. Kesinlikle çok lezzetli."