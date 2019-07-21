Kadıköy'de satılan dondurmanın topu 100 lira! Şeker yerine bakın ne kullanılıyor

Hayır kurumlarına bağışlanıyor: Dondurmayı kişiye özel yaptığını söyleyen Osmanoğlu, "Buradan elde ettiğimiz karı da, kar amacı gütmeden direk hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Zaman zaman tabi ki ilgi var. Ve enfes bir tada sahip, yiyen biliyor. Kesinlikle çok lezzetli."