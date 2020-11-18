Kadıköy'de koronavirüsten ölen yaşlı adamın cenazesi '6 saat sonra alındı' iddiası
KADIKÖY'de yaşlı adam koronadan öldü. Torununun iddiasına göre, ceset 6 saat boyunca mezarlıklar müdürlüğü ekipleri tarafından evden alınmadı. Aileye ceset torbası veren mezarlık müdürlüğü ekipleri cenazeyi evden kendileri çıkarmasını söyledi.
Olay, dün Kadıköy'de meydana geldi. 87 yaşındaki Enver Ekşi, kısa süre önce koronavirüse yakalandı. Yaşlı adam kendisi gibi hasta olan aile bireyleriyle birlikte evinde kalıyordu. Durumu kötüye giden yaşlı adam dün sabah hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları ise yaşlı adamın evinin bulunduğu binanın önüne geldi. Haber verilmesi üzerine eve gelen doktor, yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nü arayan aile yakınları cenazelerinin evden alınmasını istedi. Buraya kadar her şey normaldi sonrası ise...
Bir süre sonra adrese gelen cenaze aracından inen görevliler, iddiaya göre yaşlı adamın yakınlarına ceset torbası vererek, cenazeyi evden çıkarmalarını istedi. Evde 3 koronavirüs hastası olduğunu belirten aile yakınları, eve girerek cenazeyi alamayacaklarını söyledi.
Enver Ekşi'nin torunu Reyhan Turanlı, "Annemler bu apartmanda oturuyorlar. Hepsi kovid hastası, dedem bu sabah vefat etti. Cenazeyi biz dışarı çıkaramıyoruz. Belediyeyi aradık, cenaze nakil aracı geldi. Bize sadece ceset torbası verildi, 'siz indireceksiniz' diye söylendi ama biz bu riske giremiyoruz. Sosyal mesafe deniliyor, uzak durmamız gerektiği söyleniyor. 4 hastamız vardı, dedem vefat etti." dedi.
"Cenazemiz 6 saattir bekliyor"
Turanlı, "Annem, anneannem ve kardeşim şu anda yukarıdalar. Çıkamıyoruz, ilgilenemiyoruz. Acımız büyük. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Herkes kovidli, biz de kovid olabiliriz yukarı çıkarsak. Cenazemiz 6 saattir bekliyor" sözlerini kullandı.