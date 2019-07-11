Kadıköy'de inşaat kazısı sırasında bulundu inşaatta çalışmalar durduruldu

Ek olarak "Yapılan görüşmeler sonucunda her türlü inşai ve fiziki müdahalenin durdurulmasına, müze denetiminde kazı ve sondaj çalışması yapılarak sonucunda hazırlanacak raporun kurulumuza iletilmesine, olası kalıntılar nedeniyle komşu parsellerde her türlü hafriyatın müze denetiminde yapılmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.