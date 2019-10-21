Kaçış Sendromu hastası olan Mehmet Ali Erbil son haliyle korkuttu Banu Parlak paylaştı
Şarkıcı Banu Parlak, 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Mali'nin son hali hayranlarını korkuttu.
Geçtiğimiz aylarda 235 gün yoğun bakımda kalmanın ardından taburcu olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyiye gitmesi herkesi sevindirmişti ki Mali, son günlerde hayranlarını oldukça korkutuyor. Arabada çektiği videolarla fenomen haline gelen Banu Parlak, Mali'yi ziyaret ederek son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Son olarak Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılarak açıklamalar yapan Mehmet Ali Erbil, sağlığına gün gün kavuşup kilosu yerinde görünürken Mali'nin 20 günde çökmesi, hayranlarını endişelendirdi.
Fenomen ve şarkıcı Banu Parlak, kızı ve annesi ile beraber Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Yakın zamanda kendisinin de torunu olacak olan Mali, Parlak'ın kızını sevdiği anlar sosyal medya hesabından paylaşıldı. 20 gün önceki halinden eser kalmayan Mali'nin hızla eridiği ve hastalık sürecindeki yorgunluğunun da yüzüne yansıdığı herkes tarafından fark edildi.
Banu Parlak'ın kızına hediye veren Mali, 1 yaşındaki ufaklığı sevdiği anları Parlak, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil'i etiketleyerek paylaştı.