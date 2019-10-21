Kaçış Sendromu hastası olan Mehmet Ali Erbil son haliyle korkuttu Banu Parlak paylaştı

Fenomen ve şarkıcı Banu Parlak, kızı ve annesi ile beraber Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Yakın zamanda kendisinin de torunu olacak olan Mali, Parlak'ın kızını sevdiği anlar sosyal medya hesabından paylaşıldı. 20 gün önceki halinden eser kalmayan Mali'nin hızla eridiği ve hastalık sürecindeki yorgunluğunun da yüzüne yansıdığı herkes tarafından fark edildi.