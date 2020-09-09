Kaçak göçmenlerin umut yolculuğu Diyarbakır'da son buldu

"90 kilometre yürüdüm"

Afgan Secat Ansari, Diyarbakır'a 25 günde ulaştıklarını belirterek, "Bazı yerde yürüyerek bazı yerde de arabayla ilerledik. Silvan'dan yürüyerek Diyarbakır'a geldik, 90 kilometre yürüdüm. İran üzerinden Türkiye'ye geldim. Çalışmak için geldim, para kazanıp evime göndereceğim. Ailemi de getirecek durumum yok. Çok para lazım getirmek için. Bizi işe alsınlar, çalışanları işe alsınlar ama çalışmayana acımıyorum ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'ye kötülük için gelirlerse eğer onlara ne yaparlarsa yapsınlar" diye konuştu.