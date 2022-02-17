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Kabus yeniden hortladı! Çanakkale Boğazı’nda müsilaj görüldü

Kabus yeniden hortladı! Çanakkale Boğazı’nda müsilaj görüldü

Marmara ve Ege Denizi’nde geçtiğimiz yıl balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj yeniden yüzünü göstermeye başladı. Hafta sonu Çanakkale Boğazı’nda balık avına çıkan Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Evren Kızoğlu, denizin üzerinde öbeklenmiş müsilaj görüntülerini cep telefonuyla kaydetti. O anlar, havaların ısınmasıyla birlikte müsilajın yeniden çıkma riskini akıllara getirdi.

Kabus yeniden hortladı! Çanakkale Boğazı’nda müsilaj görüldü

Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıkmış hem balıkçıları hem de turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın girişimleriyle Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ’da temizleme çalışmaları başlatılmıştı.

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Kabus yeniden hortladı! Çanakkale Boğazı’nda müsilaj görüldü

Yapılan girişimlerin sonucunda Temmuz ayının başlarında müsilaj tabakası denizin dibine çekilmişti. 12 Şubat Cumartesi günü Nara Burnu açıklarında teknesiyle balık avına çıkan Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Evren Kızoğlu, müsilajın boğazda yeniden kendini göstermesini cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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Kabus yeniden hortladı! Çanakkale Boğazı’nda müsilaj görüldü

İşte Boğaz'dan gelen son görüntüler...

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Kabus yeniden hortladı! Çanakkale Boğazı’nda müsilaj görüldü
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