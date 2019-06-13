Kabızlık şikayetiyle gitti! Midesinde 100 tane bakın ne bulundu
Çin'de yaşanan olayda kabızlık şikayeti ile hastaneye giden Xiao Shen isimli kızın midesinden öyle bir şey çıktı ki doktorlar bile şoke oldu.
İlginç olay Çin'de yaşandı. Kabızlık şikayetiyle hastaneye kaldırılan küçük kızın midesinde 100 'Tapioca topu' denilen jelibon toplarının yapıştığı saptandı. Jelibon toplarının mideye yapışma sebebi ise doktorları bile şoke etti.
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Xiao Shen isimli kız kabızlık şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Çekilen röntgende inanılmaz bir görüntüyle karşılaşıldı. Zira kızın mide ve bağırsaklarında jel kıvamında 100'den fazla yenilebilir top bulundu.
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Daha sonra kızın en sevdiği içecek olan 'kabarcık çayı'ndan haddinden fazla tükettiği ortaya çıktı.
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14 yaşındaki kıza tedavi uygulandı ve sindirim sistemini tıkayan toplardan kurtulması sağlandı.
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