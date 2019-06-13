Kabızlık şikayetiyle gitti! Midesinde 100 tane bakın ne bulundu

İlginç olay Çin'de yaşandı. Kabızlık şikayetiyle hastaneye kaldırılan küçük kızın midesinde 100 'Tapioca topu' denilen jelibon toplarının yapıştığı saptandı. Jelibon toplarının mideye yapışma sebebi ise doktorları bile şoke etti.