Kabe'de kelime-i şehadet getirdi! Ünlü model Müslüman oldu!
Fransa'nın ünlü modeli ve şov yıldızı Marine el Himer, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine Kabe'de kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu duyurdu. Kabe'nin önünde çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan model, "Bu anlar hayatımın en mutlu gününü gösteriyor" açıklamasını yaptı.
Fransız model ve reality show yıldızı Marine el Himer, resmi Instagram hesabından Kabe'nin önünde çektiği fotoğrafını ve bir camide kelime-i şehadet getirdiği anlara ilişkin video yayınlayarak İslam dinine geçtiğini açıkladı.
Videolu paylaşımında birkaç ay önce Müslüman olduğunu açıklayan El Himer, Kabe'nin önündeki çektiği fotoğrafları yayınladı.
Himer şu ifadelere yer verdi: "Bu anlar hayatımın en mutlu gününü gösteriyor. Tam o anda yaşadığım mutluluğun ve duyguların yoğunluğunu ifade edecek kadar güçlü bir kelime yok. Bu manevi yolculuk, bana rehberlik etmeye devam edecek.
Desteğiniz için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hepinize çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.