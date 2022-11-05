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Kabe'de kelime-i şehadet getirdi! Ünlü model Müslüman oldu!

Kabe'de kelime-i şehadet getirdi! Ünlü model Müslüman oldu!

Fransa'nın ünlü modeli ve şov yıldızı Marine el Himer, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine Kabe'de kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu duyurdu. Kabe'nin önünde çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan model, "Bu anlar hayatımın en mutlu gününü gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Kabe'de kelime-i şehadet getirdi! Ünlü model Müslüman oldu!

Fransız model ve reality show yıldızı Marine el Himer, resmi Instagram hesabından Kabe'nin önünde çektiği fotoğrafını ve bir camide kelime-i şehadet getirdiği anlara ilişkin video yayınlayarak İslam dinine geçtiğini açıkladı.

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Kabe'de kelime-i şehadet getirdi! Ünlü model Müslüman oldu!

Videolu paylaşımında birkaç ay önce Müslüman olduğunu açıklayan El Himer, Kabe'nin önündeki çektiği fotoğrafları yayınladı. 

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Kabe'de kelime-i şehadet getirdi! Ünlü model Müslüman oldu!

Himer şu ifadelere yer verdi: "Bu anlar hayatımın en mutlu gününü gösteriyor. Tam o anda yaşadığım mutluluğun ve duyguların yoğunluğunu ifade edecek kadar güçlü bir kelime yok. Bu manevi yolculuk, bana rehberlik etmeye devam edecek. 

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Kabe'de kelime-i şehadet getirdi! Ünlü model Müslüman oldu!

Desteğiniz için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hepinize çok teşekkürler" ifadelerini kullandı. 

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