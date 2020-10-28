Kaan Yıldırım'ı Hadise ile ilgili o sorular utandırdı duyunca bakın ne yaptı
Kaan Yıldırım, önceki gün trafikte objektiflere yansıdı. Oyuncu, muhabirlerin 'evlilik' soruları karşısında, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" açıklamasını yaptı.
Şarkıcı Hadise ile aşkını gözlerden uzakta yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, dün gece ortaya çıktı. Yıldırım, rol aldığı dizinin Beykoz'daki çekimleri sonrası özel şoförlü arabasıyla trafikte objektiflere yansıdı.
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Yaklaşık 1 yıldır şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'a önümüzdeki yaz aylarında evlenecekleri iddia ediliyordu.
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Oyuncuya evlilikle ilgili soru sorulunca, muhabirlerin 'evlilik' soruları karşısında, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" diyerek yanıt verdi.
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Yıldırım sorular karşısında ne yapacağını bilemedi.
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