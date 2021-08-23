Kaan Yıldırım'dan 'Hadise-Mehmet Dinçerler' aşkı için ilk yorum: Konuşursam ayıp olur
Hadise ile ayrıldıktan sonra sessizliğini koruyan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, eski sevgilisi Hadise'nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler'in doğum gününü kutladığı gün, muhabirlerin kensidine yönelttiği Hadise ile ilgili bir soruya "Konuşursam ayıp olur" diye yanıt verdi.
Kaan Yıldırım, evliliğin eşiğinden döndüğü eski aşkı Hadise’yle ilgili sorulara verdiği yanıt ve zamanlamasıyla şaşırttı. “Karşı tarafın bir ilişkisi var. Bu konulara girmem hiç uygun değil. Ayıp olur" diyen ve ayrılığın ilk gününden bu yana hiçbir soruyu yanıtlamayan ve açıklama yapmayan Kaan Yıldırım'ın, tam da Hadise'nin Mehmet Dinçerler'in doğum gününü kutladığı gün yapması sosyal medyada dikkat çekti. Hadise, Kaan’dan ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşamaya başladı.
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, iki ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından ilk kez görüntülendi. Yeni sezonda "Mevlana" dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Canlandıracağı karakter için sık sık yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından da paylaşan Yıldırım'ın yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.
Oldukça keyifli görünen ünlü oyuncu, yeni dizisi için gazetecilere, "Çok güzel bir proje olacağına inanıyorum. Savaşcı bir generali canlandırıyorum, bunun için de iyi bir şekilde çalışıyorum, at binme ve kılıç kullanma gibi eğitimler alıyorum, heyecanla bekliyorum." dedi.
"Karşı tarafın bir ilişkisi var"
Yıldırım, gazetecilerin Hadise ile ilgili sorularına, "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur" yanıtını verdi.