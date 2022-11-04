Kaan Yıldırım Pınar Deniz'e aşkını haykırdı romantik pozlarını paylaştı 'Hep gül, hep gülelim'
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, şu sıralar dolu dizgin aşk yaşadığı sevgilisi Pınar Deniz’in doğum gününe özel sürpriz parti hazırlamıştı. Yıldırım, Deniz'in doğum gününü sosyal medyadan da kutlamaktan geri durmadı. Kaan Yıldırım, paylaşımına “Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim” notunu düştü.
Oyuncu Kaan Yıldırım ile meslektaşı Pınar Deniz, bir süredir mutlu bir beraberlik içerisinde. Sevgilisinin her anında yanında olan Kaan Yıldırım, aşk dolu pozlarıyla Pınar Deniz'in yaş gününü kutladı.
Davetlere birlikte giden, set olmadığı günlerde zaman geçiren sevgililer, geçtiğimiz günlerde yine bir bu kez Pınar Deniz’in doğum günü için bir aradaydı.
Mutluluklarını gözler önüne seren çiftten Yıldırım, bugün de aşka geldi.
"Hep gül, hep gülelim"
Instagram hesabından sevgilisi ile karelerini paylaşan Yıldırım, “Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim.” notunu düştü.