Kaan Urgancıoğlu, dizideki karavanıyla tatilde
Ekranların fenomen dizisi Yargı'da canlandırdığı "Savcı Ilgaz" karakeriyle kariyerinde emin adımlarla ilerleyen yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sette kullandığı karavanla tatile çıktı. Urgancıoğlu, sezon finalinde karavanla tatile gittiği sahneden esinlendi. Ünlü oyuncunun salaş tarzına eşlik eden sırt çantası ve diğer eşyaları ile dikkat çekti.
"Yargı" dizisinin başrolü Kaan Urgancıoğlu, sezon finalinden sonra soluğu karavanla Çeşme’de aldı. Alaçatı’da kaldığı evin yakınında eşyalarını yüklerken görüntülenen yakışıklı oyuncu, sezon finalinde karavanla tatile gittiği sahneden esinlendi.
Gazetecilere konuşan Urgancıoğlu “Bu bizim sette kullandığımız karavan. Bu sene bununla güzel bir tatil olacak inşallah” dedi.
Oyuncunun aracının arkasındaki motosiklet de dikkat çekti.
Evinin yakınında bulunan bir karavana eşyaları yükleyen Urgancıoğlu, kendisini çeken basın mensuplarını görünce karavanın kapısını kapatarak içeri girdi.