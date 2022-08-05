Kaan Taşener ve sevgilisi Seray Dura kimseyi umursamadan sokak ortasında kavga etti!
Kaan Taşener aralarındaki yaş farkı nedeniyle uzun süre gündem olan sevgilisi Seray Dura ile sokak ortasında gergin anlar yaşadı.
Kaan Taşener kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi ile geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlamış ve yaş farklarından dolayı uzun süre gündem olmuşlardı. İkili geçtiğimiz gün Baltalimanı'nda kavga etti.
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Selin Şekerci ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra 25 yaşındaki meslektaşı Seray Dura ile aşk yaşamaya başlayan Kaan Taşener uzun süre gündemlerden düşmemişti.
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43 yaşındaki ünlü oyuncu 2 yıla yakındır aşk yaşadığı sevgilisiyle nazara geldi.
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Gergin anlar yaşarken görüntülenen ikili sokak ortasında kimseye aldırış etmeden kavga etti.
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