Justin Bieber depresyon tedavisi gördü Hailey Baldwin ile ikinci kez evlendi
Geçtiğimiz yıl gizlice evlenen Justin Bieber ve Hailey Baldwin ikinci kez evlenerek Güney Karolina'da görkemli bir düğün yaptı.
Aşırı derece uyuşturucu kullanarak depresyona girmesinin ardından tedavi gören Justin Bieber, çocukluk arkadaşı Haile Baldwin ile geçtiğimiz sene gizlice evlenmişti. Ünlü çift, Güney Karolina'da göl kenarındaki bir malikanede ise yeniden birbirlerine 'evet' diyerek düğün yaptılar.
Ünlü çift, South Carolina’daki Montage Palmetto Bluff Hotel’de arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir düğün organize etti. Çiftin göl kıyısındaki lüks bir malikanede yapılan düğün törenine yaklaşık 155 kişi katıldı. Davetlilerin arasında çiftin arkadaşları ve aileleri vardı.
Kendall Jenner, Kylie Jenner, Justine Skye, David Grutman ve Jayden Smitn'in bulunduğu ünlülerin bulunduğu törene Justin Bieber'ın annesi, babası ve üvey kardeşleri de katıldı. Grammy ödüllü şarkıcı Daniel Caeser, düğünde sahne aldı.
Bieber ve Baldwin, düğünün yapıldığı tesiste yer alan Somerset Şapeli’nde 154 davetlinin önünde birbirlerine “evet” dedikten sonra davetlilerle birlikte Wilson Balo Salonu’nda kokteyle geçildi.