Justin Bieber depresyon tedavisi gördü Hailey Baldwin ile ikinci kez evlendi

Ünlü çift, South Carolina’daki Montage Palmetto Bluff Hotel’de arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir düğün organize etti. Çiftin göl kıyısındaki lüks bir malikanede yapılan düğün törenine yaklaşık 155 kişi katıldı. Davetlilerin arasında çiftin arkadaşları ve aileleri vardı.