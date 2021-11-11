Justin Bieber baş örtüsüyle sahnede dans etti! Videosu viral oldu

Özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen Kanadalı pop müzik sanatçısı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı. 27 yaşındaki popçunun neden böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremezken, başörtüsüyle yaptığı dansın videosu sosyal medyada defalarca paylaşıldı.