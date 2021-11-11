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Justin Bieber baş örtüsüyle sahnede dans etti! Videosu viral oldu

Justin Bieber baş örtüsüyle sahnede dans etti! Videosu viral oldu

Kanadalı pop müzik şarkıcısı Justin Bieber, konserinde sahneye başörtüsüyle çıktı. Popçunun sahneye neden baş örtüsüyle çıktığını kimse anlayamadı. Başörtüyle çılgınca dans ettiği anların videosu sosyal medyada 'Şaka gibi' şeklinde yorumlar aldı.

Justin Bieber baş örtüsüyle sahnede dans etti! Videosu viral oldu

Özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen Kanadalı pop müzik sanatçısı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı. 27 yaşındaki popçunun neden böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremezken, başörtüsüyle yaptığı dansın videosu sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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Justin Bieber baş örtüsüyle sahnede dans etti! Videosu viral oldu

Ünlü model Hailey Baldwin'le mutlu bir evlilik sürdüren Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, son konserinde sahneye çıktığı kıyafetle gündeme bomba düştü.

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Justin Bieber baş örtüsüyle sahnede dans etti! Videosu viral oldu

Sahneye başörtüsü takarak çıkan 27 yaşındaki Bieber, hayranlarına bol bol şarkı söyleyip çılgınlar gibi dans etti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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Justin Bieber baş örtüsüyle sahnede dans etti! Videosu viral oldu

Sosyal medyada çok konuşulan Bieber'in başörtülü görüntülerine hayranlarından hem olumlu ve hem de olumsuz mesaj aldı.

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