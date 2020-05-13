Jülide Ateş'in 40 programında Emre Kınay'dan ilginç 'soyunma' sorusu cevabı

başarılı oyunculuğunun yanı sıra siyasette de yer alan Emre Kınay, Jülide Ateş'in 40 programının konuğu oldu. Duru Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Emre Kınay, kendisine ayrılan 2'lşer dakikalık sürede 40 soruyu tüm içtenliğiyle yanıtladı.