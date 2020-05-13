Jülide Ateş'in 40 programında Emre Kınay'dan ilginç 'soyunma' sorusu cevabı
Haber Global'de yayımlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk olan Emre Kınay'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. "Rolünüz için soyunur musunuz?" sorusuna ise bakın ne cevap verdi.
başarılı oyunculuğunun yanı sıra siyasette de yer alan Emre Kınay, Jülide Ateş'in 40 programının konuğu oldu. Duru Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Emre Kınay, kendisine ayrılan 2'lşer dakikalık sürede 40 soruyu tüm içtenliğiyle yanıtladı.
Kınay'ın dikkat çeken cevapları ise şu şekilde yer aldı:
Jülide Ateş: "Yeni nesil oyuncular kitap okumuyor. Sokakta yürüyemiyorlar ama, 3 sezon dizi yapamadıklarında o yürüyemedikleri sokaklardan ellerini kollarını sallayarak gidecekler cümlelerini hatırlatarak "Genç oyunculara karşı ön yargılı mısınız?"
Emre Kınay: "Hayır değilim. Son birkaç projemde benimle birlikte oynayan oyuncular star gündemine oturdular. Oyunculuk mesleğinin ne olup ne olmadığına cevap verdiğim bir soruydu.''
''Bir oyuncunun okur yazar olmasına dair verdiğim bir yanıttı. Gençlerin okumalarını yeterli bulmuyorum. Güncel edebiyat takip ediliyor. Genç kuşağa güveniyorum, inanıyorum, sürdürülebilirlik konusunda kaygılarım var."