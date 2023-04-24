Jorge Jesus'tan taraftarlara şoke eden tepki! Arda Güler sakinleştirdi
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası saha içinde oyuncularla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Jorge Jesus, takımı yuhalayan ve ıslık çalan sarı-lacivertli taraftarlra el hareketiyle tepki gösterdi. Maçta iki gol birden atarak yıldızlaşan genç yetenek Arda Güler, Portekizli teknik adam ve tribünleri sakinleştirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı 3-2 önde götüren Fenerbahçe, son dakikalarda yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsatı geri çevirdi.
TAKIMIYLA TOPLANTI YAPTI, TARAFTARI ALKIŞLADI
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımını orta sahada topladı ve oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Orta sahada yapılan küçük toplantının ardından tüm takım, taraftarlara dönerek destekleri için alkışladı.
ISLIK GELDİ, JESUS DAYANAMADI
O esnada sarı - lacivertli taraftarlar, takımlarını ıslıklarla protesto etti. Bu duruma çok sinirlenen Jorge Jesus, tribünlere doğru yöneldi ve bağırarak tepki gösterdi.
ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRDİ
Jesus'un bu hareketi sonrasında tribünler protestosunu daha da artırırken; Arda Güler, hocasını sakinleştirerek soyunma odasına götürdü.