BIST 5.023
DOLAR 19,38
EURO 21,43
ALTIN 1.241,37

Jorge Jesus'tan taraftarlara şoke eden tepki! Arda Güler sakinleştirdi

|
Jorge Jesus'tan taraftarlara şoke eden tepki! Arda Güler sakinleştirdi

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası saha içinde oyuncularla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Jorge Jesus, takımı yuhalayan ve ıslık çalan sarı-lacivertli taraftarlra el hareketiyle tepki gösterdi. Maçta iki gol birden atarak yıldızlaşan genç yetenek Arda Güler, Portekizli teknik adam ve tribünleri sakinleştirdi. İşte detaylar...

Jorge Jesus'tan taraftarlara şoke eden tepki! Arda Güler sakinleştirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı 3-2 önde götüren Fenerbahçe, son dakikalarda yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsatı geri çevirdi.

114
Jorge Jesus'tan taraftarlara şoke eden tepki! Arda Güler sakinleştirdi

TAKIMIYLA TOPLANTI YAPTI, TARAFTARI ALKIŞLADI

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımını orta sahada topladı ve oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Orta sahada yapılan küçük toplantının ardından tüm takım, taraftarlara dönerek destekleri için alkışladı.

214
Jorge Jesus'tan taraftarlara şoke eden tepki! Arda Güler sakinleştirdi

ISLIK GELDİ, JESUS DAYANAMADI
O esnada sarı - lacivertli taraftarlar, takımlarını ıslıklarla protesto etti. Bu duruma çok sinirlenen Jorge Jesus, tribünlere doğru yöneldi ve bağırarak tepki gösterdi.

314
Jorge Jesus'tan taraftarlara şoke eden tepki! Arda Güler sakinleştirdi

ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRDİ

Jesus'un bu hareketi sonrasında tribünler protestosunu daha da artırırken; Arda Güler, hocasını sakinleştirerek soyunma odasına götürdü.

414