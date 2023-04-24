Jorge Jesus'tan taraftarlara şoke eden tepki! Arda Güler sakinleştirdi

TAKIMIYLA TOPLANTI YAPTI, TARAFTARI ALKIŞLADI

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımını orta sahada topladı ve oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Orta sahada yapılan küçük toplantının ardından tüm takım, taraftarlara dönerek destekleri için alkışladı.