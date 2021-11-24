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'Joker' gibi boyayıp üstü çıplak direğe bağladılar! Alınlarına ve göğüslerine yazılanlar şok etti

'Joker' gibi boyayıp üstü çıplak direğe bağladılar! Alınlarına ve göğüslerine yazılanlar şok etti

MEKSİKA'da görünleri hayrete düşüren bir olay gerçekleşti. Birkaç kişinin, yüzleri süper kötü adam Joker gibi boyanarak elektrik direklerine bağlanmış halde bulunması ülkeyi hayrete düşürdü. Suçlarını kabul eden saldırganlar polise yalvarırken, göğüslerine ve yüzlerine de bazı ifadeler yazılması olayın gizemini büyüttü.

'Joker' gibi boyayıp üstü çıplak direğe bağladılar! Alınlarına ve göğüslerine yazılanlar şok etti

Hırsızları yakalayıp kendilerince cezalandırmaya başladılar... Meksika'nın Río Bravo şehrinde hafta sonu bir yayanın çantasını çaldığı için yakalanan bir erkek ve bir kadın, ünlü çizgi roman kötü adamı Joker gibi boyanarak direğe bağlanmış halde bulundu.

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'Joker' gibi boyayıp üstü çıplak direğe bağladılar! Alınlarına ve göğüslerine yazılanlar şok etti

Birkaç soyguncunun, yüzleri süper kötü adam Joker gibi boyanarak elektrik direklerine bağlanmış bulunması, 'Batman Meksika sokaklarında devriye geziyor' yorumlarına neden oldu. Bu da birçok kişiyi gizemli 'Batman'in kim olabileceği konusunda merak içinde bıraktı.

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'Joker' gibi boyayıp üstü çıplak direğe bağladılar! Alınlarına ve göğüslerine yazılanlar şok etti

Şüpheliler, Teksas'ın karşısındaki sınır kentinde bir sokak kavşağındaki direkte birbirlerine arkaları dönük şekilde koli bandıyla bağlandı. 

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'Joker' gibi boyayıp üstü çıplak direğe bağladılar! Alınlarına ve göğüslerine yazılanlar şok etti

Üstü çıplak bırakılan ve pantolonu parçalanan erkek zanlının göğsüne 'soy rata' (ben hırsızım), alnına da 'porrata' (hırsız olduğum için) ifadeleri yazıldı.

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