'Joker' gibi boyayıp üstü çıplak direğe bağladılar! Alınlarına ve göğüslerine yazılanlar şok etti

Birkaç soyguncunun, yüzleri süper kötü adam Joker gibi boyanarak elektrik direklerine bağlanmış bulunması, 'Batman Meksika sokaklarında devriye geziyor' yorumlarına neden oldu. Bu da birçok kişiyi gizemli 'Batman'in kim olabileceği konusunda merak içinde bıraktı.