Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'ın skandal görüntüleri ifşa oldu Ünlü oyuncu ile asansörde...
Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'ın, oyuncu James Franco ile asansörde görüntüleri ortaya çıktı. Johnny Depp'ten şiddet gördüğünü iddia eden Amber Heard'ün oyuncu James Franco ile asansörde görüntüleri ortaya çıktı.
Dünyanın en sevilen oyuncularından olan Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasında sular durulmuyor. Depp ve Heard arasında devam eden davaya yıldız oyuncu James Franco da dahil oldu. Amerikalı aktrisin Johnny Depp tarafından şiddete uğradığını söylediği günün ertesinde, ortaya çıkan asansör görüntüleri durumu daha da karmaşık hale getirdi.
117
Ünlü çift Amber Heard ve Johnny Deep 2015 yılında evlenmişlerdi fakat ikilinin evliliği uzun sürmeyerek çift 2017'de boşanmıştı.
217
Boşanma davasında Heard, Depp'in evliliklerinde kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Bunun üzerine Depp ise asıl şiddetin kendisinin gördüğünü söylemişti.
317
Amber Heard ilk olarak 21 Mayıs 2016'da polise başvurup şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu.
417