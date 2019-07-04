Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'ın skandal görüntüleri ifşa oldu Ünlü oyuncu ile asansörde...

Dünyanın en sevilen oyuncularından olan Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasında sular durulmuyor. Depp ve Heard arasında devam eden davaya yıldız oyuncu James Franco da dahil oldu. Amerikalı aktrisin Johnny Depp tarafından şiddete uğradığını söylediği günün ertesinde, ortaya çıkan asansör görüntüleri durumu daha da karmaşık hale getirdi.