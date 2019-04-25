Johnny Depp 30 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalandı
Johnny Depp, kendisinden ortalama 30 yaş küçük yeni sevgilisi Rus dansçı Polina Glen'le sokakta öpüşürken görüntülendi.
Usta oyuncu Johnny Depp, 20’li yaşlarındaki yeni sevgilisiyle sokakta öpüşürken objektilere yakalandı. Daily Mail’in haberine göre 55 yaşındaki aktör, Rus dansçı Polina Glen ile geçen yıl Los Angeles’ta bir partide tanştı.
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20’lerinin ortasında olduğu düşünülen Glen ile Depp bu yılın başlarında Sırbistan’ın Belgrad şehrinde görüntülenmiş, gazeteler Glen hakkında ‘gizemli kadın’ yorumunda bulunmuştu.
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Glen aynı zamanda Mayıs 2018’de müzik grubu The Hollywood Vampires ile Moskova turnesine çıkan Depp’le birlikte görülmüştü.
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St. Petersburg doğumlu olan Glen dans eğitmeni ve koreograf olarak çalışıyor.
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