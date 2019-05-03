Jet Sosyete Tv8'de final yaptı Gülse Birsel Acun Ilıcalı'ya mesajı verdi

Jet Sosyete, Gülse Birsel'in sürekli dert yandığı uzun dizi süreleri nedeniyle ve düşük reytingler sebebiyle resmen final yaptı. Kulislerde konuşulan final haberlerinden bilgisi olmayan izleyiciler, önceki akşam yayınlanan bölümde 'Final' yazısını görünce şaşkına döndü. Ancak Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla izleyicilerine müjdeyi verdi.