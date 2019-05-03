Jet Sosyete Tv8'de final yaptı Gülse Birsel Acun Ilıcalı'ya mesajı verdi
Yayın hayatına önce Star TV ile başlayan ardından Tv8'e geçen Jet Sosyete dizisi, bir daha televizyonda yayınlanmamak üzere önceki akşam final yaptı.
Jet Sosyete, Gülse Birsel'in sürekli dert yandığı uzun dizi süreleri nedeniyle ve düşük reytingler sebebiyle resmen final yaptı. Kulislerde konuşulan final haberlerinden bilgisi olmayan izleyiciler, önceki akşam yayınlanan bölümde 'Final' yazısını görünce şaşkına döndü. Ancak Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla izleyicilerine müjdeyi verdi.
Dizinin senaristi ve başrol oyuncularından Gülse Birsel ise final bölümünün yayınlandığı sıralarda sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Birsel, 'Jet Sosyete bitti mi?' sorusunu bakın nasıl yanıtladı:
"Jet Sosyete 'final' yazdığı için hüzün, acı, isyan duygularıyla dolu tweetler var. Panik yok, dizi bitmiyor. Tv8’deki final bu. Yeni sezonda başka adreste devam. Adres kablolu yayından seyredilen bir TV kanalı değil. Yakında öğreneceksiniz" notunu paylaştı.
Öte yandan Instagram hesabından da ekranlara veda eden Birsel, Tv8'e ve Acun Ilıcalı'ya şu şekilde teşekkür etti: