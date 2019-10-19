Jet Sosyete Şeyma Subaşı'na gönderme yaparak yeni sezonu açtı
Gülse Birsel'in kaleme aldığı Jet Sosyete, yeni sezonu Puhu Tv'de eğlenceli Şeyma Subaşı göndermesiyle açtı.
Gülse Birsel'in kaleme aldığı BKM yapımı sevilen komedi dizisi Jet Sosyete, dün akşam yayınlanan 3. sezonuyla yeni platformu olan Puhu Tv'de ekranlara geldi. İlk bölümlerinde Özkan Uğur, Mahir İpek ve Gülay Afşar gibi ünlü isimlerin konuk olduğu dizide kahkaha tufanı yaşandı.
Geçtiğimiz sezonlarda yer alan Çağlar Çorumlu'nun yeni sezonda yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı. Dizide Yaşar karakterine hayat veren Çorumlu, Show Tv'de yer alan Güldür Güldür programına yeniden geçiş yapınca dizi senaryosunda şirket sahibi olan Cengiz, Yaşar'ı Rusya'daki yeni fabrikaya müdür olarak atadığı anlatıldı.
Jet Sosyete yeni sezonda Çukur ve dram dizilerine yapılan göndermeler dikkat çekse de olay gönderme Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na geldi.
Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz aylarda çıkardığı ''Sadece Şeyma'' adlı kitaba gönderme yapıldı. Dizinin yeni bölümünde Gizem Özpamuk karakteri yazar oldu ve ''Basit Gizem'' adıyla bir kitap çıkardı.