Jet Sosyete Şeyma Subaşı'na gönderme yaparak yeni sezonu açtı

Gülse Birsel'in kaleme aldığı BKM yapımı sevilen komedi dizisi Jet Sosyete, dün akşam yayınlanan 3. sezonuyla yeni platformu olan Puhu Tv'de ekranlara geldi. İlk bölümlerinde Özkan Uğur, Mahir İpek ve Gülay Afşar gibi ünlü isimlerin konuk olduğu dizide kahkaha tufanı yaşandı.