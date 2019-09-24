Jet Sosyete fragmanı yayınlandı Çukur dizisiyle dalga geçmesi kahkahalara boğdu

Gülse Birsel'in hem kaleme aldığı hem de Gizem karakterini canlandırdığı komedi dizisi Jet Sosyete, 3. sezona bomba gibi geliyor. Yeni sezonunda dijital dizi-film izleme platformu olan Puhu Tv'de yayınlanacak olan dizinin ilk fragmanı dahi izleyenleri kahkahaya boğmaya yetti.