Jet Sosyete fragmanı yayınlandı Çukur dizisiyle dalga geçmesi kahkahalara boğdu
Gülse Birsel'in kaleme aldığı Jet Sosyete dizisinin fragmanı yayınlandı, Çukur dizisinin çatışma sahnesiyle dalga geçmesi gülmekten kırdı geçirdi.
Gülse Birsel'in hem kaleme aldığı hem de Gizem karakterini canlandırdığı komedi dizisi Jet Sosyete, 3. sezona bomba gibi geliyor. Yeni sezonunda dijital dizi-film izleme platformu olan Puhu Tv'de yayınlanacak olan dizinin ilk fragmanı dahi izleyenleri kahkahaya boğmaya yetti.
Gülse Birsel, kaleme aldığı Jet Sosyete dizisinin ilk bölümünde Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur'da günlerce konuşulan çatışma sahnesini tiye aldı. Çukur dizisinde tekerlekler içinden ateş edilen çatışmayı komediye taşıyan Birsel, olay bir göndermede bulundu.
Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sürpriz konukların da bölümlere renk kattığı Jet Sosyete dizisi için pazar günü sete çıkacak olan ekip, eski tadı ve yeni hikayeleriyle, Ekim ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizide başrollerinde Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin rol alıyor.