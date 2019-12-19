Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony'nin yatı yandı milyon dolarlar denize gömüldü
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony'nin Miami'deki lüks yatı yanarak battı, milyon dolarlık yat denize gömüldü.
Jennifer Lopez'in hayatımdaki en büyük hayal kırıklığım dediği eski eşi Marc Anthony'nin lüks yatı, içinde insanların bulunduğu sırada bağlı bulunduğu limanda yanmaya başladı.
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ABD’li şarkıcının 7 milyon dolar değerindeki Andiamo adlı süper lüks yat insanların yatı terk etmesi sonrası bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Miami’deki limanda yanmaya başlayan yatın yangın sebebi henüz belli değil.
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Yangın sırasında yatta 12 kişinin bulunduğu bilgisi gelirken bir can kaybı yaşanmadığı da gelen bilgiler arasında.
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