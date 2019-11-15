Jennifer Lopez yaşadığı cinsel tacizi itiraf etti! Göğüslerini açmasını istemiş
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, daha önce oynadığı bir filmin yönetmeni tarafından uğradığı cinsel tacizi itiraf etti.
Yaz aylarında Türkiye'de verdiği konser ile magazin gündemini oldukça meşgul eden dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, internet sitesi The Hollywood Reporter'a samimi açıklamalarda bulundu. Lopez'in itirafları ise ağızları açık bıraktı.
Jennifer Lopez, verdiği röportajda birçok hemcinsi gibi kendisinin de cinsel taciz mağduru olduğunu itiraf etti. Lopez, tacizin seneler önce gerçekleşmesine rağmen hala hatırladıkça rahatsız olduğunu dile getirerek olayı şu sözlerle anlattı:
"Bir film görüşmesi için bir yönetmenle buluşmuştum. Üzerimdekini çıkarmamı istedi. 'Göğüslerini göster!' dedi. Odada kostüm tasarımcısı bir kadın da vardı. Cevabım 'Hayır' oldu. Ona, 'Sana bir şeyler göstermek zorunda değilim. Sette görürsün' demiştim."
Yaşadığı tacizin ardından çok paniklediğini dile getiren başarılı şarkıcı, o günleri hiç unutmayacağını da sözlerine ekledi.