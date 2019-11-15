Jennifer Lopez yaşadığı cinsel tacizi itiraf etti! Göğüslerini açmasını istemiş

"Bir film görüşmesi için bir yönetmenle buluşmuştum. Üzerimdekini çıkarmamı istedi. 'Göğüslerini göster!' dedi. Odada kostüm tasarımcısı bir kadın da vardı. Cevabım 'Hayır' oldu. Ona, 'Sana bir şeyler göstermek zorunda değilim. Sette görürsün' demiştim."