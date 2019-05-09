Jennifer Lopez MET Gala'ya ağlayarak hazırlandı! Trajik hikaye ortaya çıktı!

Jennifer Lopez MET Gala'ya ağlayarak hazırlandı! Trajik hikaye ortaya çıktı!

New York'ta Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen MET Gala'sına damga vuran Jennifer Lopez, MET Gala'daki elbiseyi giyerken ağlama krizine girdi.

Jennifer Lopez MET Gala'ya ağlayarak hazırlandı! Trajik hikaye ortaya çıktı! - Sayfa 1

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, MET Gala’da giydiği kıyafetle konuşulurken, bugün elbisenin hüzünlü hikayesi ortaya çıktı. Kıyafeti hazırlayan Luigi Massi, tasarım aşamasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş ve Lopez gala günü elbiseyi ağlayarak giymiş.

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Jennifer Lopez MET Gala'ya ağlayarak hazırlandı! Trajik hikaye ortaya çıktı! - Sayfa 2

Bacak, sırt ve derin göğüs dekolteli Versace imzalı metalik elbisesini, aynı kumaştan yapılma bir perukla tamamlayan Lopez, kıyafetin yapım ve prova aşamalarında, marka adına tasarım yapan Luigi Massi ile çalıştı. 

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Jennifer Lopez MET Gala'ya ağlayarak hazırlandı! Trajik hikaye ortaya çıktı! - Sayfa 3

Hazırlıklar aşamasında Luigi Massi, kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş. 49 yaşındaki ünlü yıldız da gala gecesi ağlaya ağlaya elbiseyi giymiş. 

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Jennifer Lopez MET Gala'ya ağlayarak hazırlandı! Trajik hikaye ortaya çıktı! - Sayfa 4

Versace'nin şef terzisi Luigi Massi

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