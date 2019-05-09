Jennifer Lopez MET Gala'ya ağlayarak hazırlandı! Trajik hikaye ortaya çıktı!
New York'ta Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen MET Gala'sına damga vuran Jennifer Lopez, MET Gala'daki elbiseyi giyerken ağlama krizine girdi.
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, MET Gala’da giydiği kıyafetle konuşulurken, bugün elbisenin hüzünlü hikayesi ortaya çıktı. Kıyafeti hazırlayan Luigi Massi, tasarım aşamasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş ve Lopez gala günü elbiseyi ağlayarak giymiş.
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Bacak, sırt ve derin göğüs dekolteli Versace imzalı metalik elbisesini, aynı kumaştan yapılma bir perukla tamamlayan Lopez, kıyafetin yapım ve prova aşamalarında, marka adına tasarım yapan Luigi Massi ile çalıştı.
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Hazırlıklar aşamasında Luigi Massi, kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş. 49 yaşındaki ünlü yıldız da gala gecesi ağlaya ağlaya elbiseyi giymiş.
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Versace'nin şef terzisi Luigi Massi
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