Jennifer Lopez gözyaşlarını tutamadı! Düşmanlarına teşekkür etti...

Gerek yaptığı şarkılarla gerek sahne performanslarıyla kendisine hayran bırakan dünya starı Jennifer Lopez, sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 2022 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri'nde "Marry Me" filmi için bestelediği "On My Way" ile "En İyi Şarkı Ödülü"nü aldı. Lopez konuşmasını yaparken hem duygulandı, hem de duygulandırdı.