Jennifer Lopez gözyaşlarını tutamadı! Düşmanlarına teşekkür etti...
Dünya starı güzel şarkıcı Jennifer Lopez, 2022 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri'nde "Marry Me" filmi için bestelediği "On My Way" ile 'En İyi Şarkı Ödülü'nü aldı. Lopez, ikinci kez "Nesil Ödülü"nü almak için çıktığında konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.
Gerek yaptığı şarkılarla gerek sahne performanslarıyla kendisine hayran bırakan dünya starı Jennifer Lopez, sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 2022 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri'nde "Marry Me" filmi için bestelediği "On My Way" ile "En İyi Şarkı Ödülü"nü aldı. Lopez konuşmasını yaparken hem duygulandı, hem de duygulandırdı.
Jennifer Lopez, duygusal anlar yaşadı. Konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı.
52 yaşındaki şarkıcının Lopez sahnede kendisini destekleyenlere ve aynı zamanda düşmanlarına teşekkür etti.
Oscar ödüllü ünlü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar evlilik yolunda ilk adımı atan Lopez, sahnede kendisini destekleyenlere ve aynı zamanda düşmanlarına teşekkür etti.