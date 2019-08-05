Jennifer Lopez Antalya'ya geldi! İki uçakla beraber gelen Lopez CIP'den çıkış yaptı
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yarın Antalya'da vereceği konser için sabah saatlerinde özel uçağı ile Türkiye'ye geldi. Lopez'in Antalya konserinde locada ağırlayacağı misafirininse Kim Kardashian olacağı öğrenildi.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamında konser verecek olan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bu sabah saatlerinde özel uçağı ile Antalya'ya geldi.
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından Antalya'ya gelen Lopez, CIP salonundan çıkış yaptı. Polis ekipleri, şarkıcının çıkış yaptığı kapıda yoğun güvenlik önlemi aldı ve kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.
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90 kişilik özel ekibiyle 2 uçakla gelen Lopez, daha sonra polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde Regnum Carya Otel'e gitti.
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Ünlü şarkıcı, kalcağı 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camlarla kaplı 3 katlı villaya yerleşti.
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