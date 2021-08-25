Jennifer Aniston'dan 'gençlik hatası' itirafı: Uçakta pilotla birlikte oldum!

"Hangimiz gençliğimizde böyle hatalar yapmadı ki?"

Ünlü oyuncu, "Gençlik yıllarımda uçakta pilotla ilişkiye girmiştim. Bu konuyu daha fazla detaylandırmak istemem. Çünkü pişmanım. Gençlik hatasıydı. Hangimiz gençliğimizde böyle hatalar yapmadı ki?" ifadelerini kullandı.