Jennifer Aniston'dan 'gençlik hatası' itirafı: Uçakta pilotla birlikte oldum!
Ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, ABD'de katıldığı bir programda çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Aniston, yıllar önce bindiği bir uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston’dan çarpıcı bir itiraf geldi. 52 yaşındaki oyuncu, ABD'de katıldığı bir programda cinsel ilişki itirafında bulundu.
"Hangimiz gençliğimizde böyle hatalar yapmadı ki?"
Ünlü oyuncu, "Gençlik yıllarımda uçakta pilotla ilişkiye girmiştim. Bu konuyu daha fazla detaylandırmak istemem. Çünkü pişmanım. Gençlik hatasıydı. Hangimiz gençliğimizde böyle hatalar yapmadı ki?" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Jennifer Aniston, koronavirüs aşısı olmayı reddeden ya da aşı olup, olmadığını açıklamayan arkadaşlarıyla görüşmeyi kestiğini açıklayarak tartışma yaratmıştı.
Geçtiğimiz günlerde ünlü bir dergiye röportaj veren Aniston, aşı durumları nedeniyle bazı arkadaşlarıyla irtibatı kesmek zorunda kaldığını anlattı.