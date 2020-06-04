Jennifer Aniston çıplak portresini satışa çıkardı açık artırmayla satıyor!
Jennifer Aniston, 1995 yılında Mark Seliger'in çektiği çıplak fotoğrafının portresini koronavirüsle mücadele kapsamında açık artırmayla satmaya karar verdi.
Yayımlandığı dönem izlenme rekorları kıran, efsanevi bir kadroya sahip olan Friends dizisinin yıldızlarından Jennifer Aniston, Friends dizisinin çekimleri olduğu dönem olan 1995 yılında ünlü fotoğrafçı Mark Seliger'in çektiği çıplak portresini satışa çıkardı.
Amerika'da son zamanlarda ortaya çıkan, neredeyse bir iç savaş haline dönen olaylar nedeniyle zaten oldukça yükseklerde seyreden koronavirüs salgını giderek artıyor. Aniston, salgının başından beri, koronavirüs ile mücadele konusunda elinden geleni ardında koymadı.
Koronavirüsle mücadelede bağış kampanyalarının öncülerinden olan Jennifer Aniston, son olarak çıplak portresini de açık artırma ile satarak salgınla mücadele için bağış yapacak.
Jennifer Aniston, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda portresini satacağını şu sözlerle duyurdu:
''Sevgili dostum Mark Seliger; Redcarpet Advocacy ve Christie’s ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Covid-19 yardımlarına destek için açık arttırmaya çıkardı.''