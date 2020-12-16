Jeff Bezos’tan ayrılan MacKenzie Scott dört ayda 4 milyar dolardan fazla bağış yaptı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, aşevlerine ve acil yardım fonlarına 4 ay içerisinde yaptığı bağışla gündeme geldi.
Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen 56 yaşındaki Jeff Bezos'tan boşanan MacKenzie Scott, yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olmuştu.
Hissesini korumuştu: Çift boşanma anlaşmasında, MacKenzie'nin, dünyanın en değerli markası konumundaki internet perakende satış devi Amazon'da 35,6 milyar dolar değerinde hissesini koruması konusunda mutabık kalmıştı. Dünyanın en zengin kadını unvanını elinde tutan MacKenzie Scott şimdilerde yaptığı bağışla gündemde.
4 ayda yaptığı bağış: MacKenzie Scott, aşevlerine ve acil yardım fonlarına dört ay içerisinde 4 milyar dolardan fazla bağış gerçekleştirdi.
Önemli ölçüde arttı: Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle zorluk çeken insanlara yardım etmek istediğini belirten Scott, "Ekonomik kayıplar ve sağlık sorunları; kadınlar, beyaz olmayanlar ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar için daha kötü oldu. Ancak bu süreçte milyarderlerin serveti ise önemli ölçüde arttı."