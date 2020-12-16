Jeff Bezos’tan ayrılan MacKenzie Scott dört ayda 4 milyar dolardan fazla bağış yaptı

Önemli ölçüde arttı: Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle zorluk çeken insanlara yardım etmek istediğini belirten Scott, "Ekonomik kayıplar ve sağlık sorunları; kadınlar, beyaz olmayanlar ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar için daha kötü oldu. Ancak bu süreçte milyarderlerin serveti ise önemli ölçüde arttı."