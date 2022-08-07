Japonya'dan Zonguldak'a gelin geldi Türk kültürüne bayıldı
JAPONYA'da tanıştığı Hiroko İkenoue'yi Zonguldak'a getiren iş adamı Murat Enşici, Japon sevgilisiyle burada yuva kurdu.
Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, Japonya'da tanıştığı Hiroko İkenoue ile Zonguldak'ta dünya evine girdi. Hiroko İkenoue, kına gecesindeki yapılan adetlere hayran kaldığını ve bazı geleneklerin Japon kültürüne benzediğini söyledi.
Çiftin 14 ve 16 yaşlarındaki çocukları yapılan kına gecesinde klarnet ve davul eşliğinde oynarken babalarının geleneklerine uzak kalmadıklarını gösterdi.
Devrek ilçesinden Malta'ya yabancı dil eğitimi almak için giden Murat Enşici, aynı okulda eğitim gören Japon Hiroko İkenoue ile tanıştı. Türk geleneklerine göre yapılan düğünle 2004 yılında dünyaevine giren çiftin Haluk (14) ve Tolga (16) isminde iki çocuğu dünyaya geldi.
Türkiye'den el dokuması kilimleri Japonya'ya getiren çift, kurdukları şirketle hem ticaret yapıp hem de Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyor.