Japonya'dan Zonguldak'a gelin geldi Türk kültürüne bayıldı

Devrek ilçesinden Malta'ya yabancı dil eğitimi almak için giden Murat Enşici, aynı okulda eğitim gören Japon Hiroko İkenoue ile tanıştı. Türk geleneklerine göre yapılan düğünle 2004 yılında dünyaevine giren çiftin Haluk (14) ve Tolga (16) isminde iki çocuğu dünyaya geldi.