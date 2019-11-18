Japonya'da her 10 şirketten birinde topuklu ayakkabı giymek zorunlu
Japonya'da yapılan bir araştırmada, ülkedeki her 10 şirketten birinde kadınların topuklu ayakkabı giymesinin zorunlu olduğu bildirildi.
Japon Sendikalar Konfederasyonunun yaptığı araştırma kapsamındaki ankete katılan bin kişiden yüzde 12'si kılık kıyafet prosedürlerini 'uygunsuz' buluyor.
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Katılımcıların yüzde 57'si, kıyafet ve benzeri düzenlemelere maruz kaldığını söylerken, yüzde 8'i kadınların makyaj yapma zorunluluğunun da bulunduğunu kaydetti.
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Ülkedeki her 10 şirketten birinde kadınların topuklu giymesinin zorunlu olduğuna işaret edilen araştırmada, kıyafet kurallarının yüzde 87 ile en fazla otel ve restoranlarda uygulandığı, finans ve sigorta sektörlerinde ise bu oranın yüzde 71 olduğu tespit edildi.
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Araştırmada, Japonya'da yönetici pozisyonundaki kadın oranının yüzde 13 olduğu vurgulandı.
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