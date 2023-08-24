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Japonya'dan dünyayı tehlikeye atan hareket! Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

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Japonya'dan dünyayı tehlikeye atan hareket! Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya'da 2011 yılında yaşanan depremin beraberinde tsunami felaketi de yaşanmıştı. Büyük yıkımlara uğrayan ülke tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya'dan dünyayı tehlikeye atan hareket! Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

 Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltmasına başlandığı bildirildi.

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Japonya'dan dünyayı tehlikeye atan hareket! Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO) yapılan açıklamada, boşaltma işleminin yerel saatle 13.00'te başladığını duyurdu.

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Japonya'dan dünyayı tehlikeye atan hareket! Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Açıklamada, seyreltilmiş radyoaktif atık suyun, yeraltından denize uzanan 1 kilometrelik tünelle tahliye edildiği belirtildi.

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Japonya'dan dünyayı tehlikeye atan hareket! Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Şirket, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 17 gün içinde 7 bin 800 ton atık su okyanusa boşaltacak.

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